Roban a Dani Flow durante concierto y así explotó el cantante

Víctor Daniel Ayala Valladares, mejor conocido como Dani Flow , es uno de los cantantes mexicanos de reguetón más polémicos y controvertidos de los últimos años y, no solo por las explícitas letras de sus canciones, sino también por sus declaraciones y por la relación poliamorosa que sostiene con su esposa y su novia.

Sin embargo, Dani Flow recientemente fue víctima de los amantes de lo ajeno, pues durante uno de los conciertos que ofreció en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, lo despojaron de una de sus pertenencias.

¿Qué le pasó a Dani Flow?

Dani Flow se presentó en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, donde uno de sus fanáticos le robó su gorra la cantante, los hechos quedaron documentados en video y de inmediato se hicieron virales.

En redes circula un video en el que Dani Flow, visiblemente molesto, les exige a sus fans que le devuelvan la gorra que le robaron, pues considero injusto lo que le hicieron.

“A ver, cabro..., yo sé que somos un chin... aquí, pero ¿estamos para robarle a la gente que viene a traerles entretenimiento”, declaró el intérprete de temas como “Reggaeton Champagne”, “Perreando Machín”, “Domperi”, “Martillazo”, entre otras.

¿Detuvo su concierto Dani Flow?

A pesar de eso, el fanático que le robó su gorra no la devolvió, por lo que el reguetonero exigió que le devolvieran su gorra de mil pesos.

“Sí, sí, no hay pe..., yo termino el show, pinc... gorra de mil varos, pero si me la agarraron y se la van a quitar, mañana les va a cargar la .... ¡Saquen la gorra, saquen la gorra!”, agregó.

Le roban gorra de $1000 a Dani Flow en un concierto y se enoja 😡. No es la primera vez que Dani Flow explota ante el público pic.twitter.com/lY1d0H6QIN — Lalo (@Eduardo_FRTV) August 19, 2024

¿Qué sucedió con el ladrón? Ante la negativa de la gente, Dani Flow detuvo su concierto, lo que le valió la rechifla de los presentes.

El cantante terminó el concierto y horas más tarde, en sus redes sociales publicó una fotografía en la que se observa al presunto ladrón de su gorra de mil pesos, al cual apodó como “el ratotas”.

De acuerdo con el cantante su molestia se debido a que la gorra se la iba a regalar a una niña después del concierto. “El ratota de Zacatlán que me quitó la gorra y no pude regalársela a una niña que me la había pedido para el final del show. Desde hoy lo bautizo como el rata”, publicó el cantante en sus redes.