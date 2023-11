Roberto Gómez Fernández prefiere no hablar de Florinda Meza, así lo dejó claro

Roberto Gómez Fernández prefiere guardar silencio en torno a las declaraciones que Florinda Meza, viuda de su padre Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, ha hecho recientemente en sus redes sociales, sobre que no ha sido tomada en cuenta para la realización de la bioserie de éste.

¿Qué dijo Roberto Gómez Fernández?

Durante una charla con los medios, entre ellos Ventaneando, Roberto Gómez Fernández declaró que “ahí no puedo platicar mucho, no me dejan platicar mucho”. Al preguntarle sobre las declaraciones de la viuda de su padre, el hijo de ‘Chespirito’ dijo que “de eso no voy a platicar”. Ante la insistencia de los reporteros, Roberto Gómez Fernández aseguró que “de ese tema prefiero no platicar mucho”.

Roberto Gómez Fernández dio detalles sobre la serie de “Chespirito”

¿Quiénes formarán parte de la bioserie de ‘Chespirito’? En contraste, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar sí formarán parte de dicho proyecto, no así Carlos Villagrán. “Sí, ahí estará (María Antonieta de las Nieves), también Edgar estará de alguna forma y con cierta participación”.

Al preguntarle si Carlos Villagrán (Kiko) formará parte del proyecto, el hijo de ‘Chespirito’ señaló que “no creo, no ha habido acercamiento. La verdad es que no puedo platicar yo mucho”.

Sobre lo declarado recientemente por Carlos Villagrán, acerca de jubilar su personaje de Kiko, comentó que “yo creo que es buen momento, pero si le sigue dando, en lo que respecta a mí, qué bendición que haya podido representar al personaje tanto tiempo”.

¿Qué es lo que más extraña de su padre?

A nueve años de la muerte de su padre, esto es lo que Roberto Gómez Fernández más extraña de él. “Todo, hablar de futbol y de platicar con él, era una delicia, era un gran charlista, ingenioso, inteligente, divertido, paciente y amoroso”. Roberto Gómez Fernández acudió al estreno a prensa de la obra “Las mujeres son de Venus y los hombres… ¡Ni ma…!” en la Ciudad de México.