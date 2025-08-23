¿Hay rumores de compromiso? Kenia Os habla de su romance con Peso Pluma

En medio del creciente interés por su vida amorosa, Kenia Os volvió a ser cuestionada por reporteros sobre su relación con Peso Pluma. La intérprete de Malas decisiones respondió con sinceridad, dejando en claro que, aunque su noviazgo va viento en popa, aún no existe un compromiso matrimonial.

La artista recalcó que actualmente está enfocada en disfrutar al máximo esta etapa, tanto a nivel personal como profesional. Aunque no negó el gran cariño que los une, pidió que no se le presione sobre el tema de una posible boda, ya que, según sus palabras, aún no forma parte de sus planes inmediatos.

Kenia Os aclara rumores de compromiso con Peso Pluma

Durante el breve encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, la cantante se mostró sonriente pero firme: “Estoy disfrutando muchísimo, mi vida personal, lo que se ve no se pregunta”, señaló. El interés en torno a la pareja sigue creciendo, pues tanto Kenia como Peso Pluma se han consolidado como referentes dentro de la música mexicana contemporánea.

A la pregunta sobre si ya hay un anillo de compromiso de por medio, la artista descartó que exista algo formal. Subrayó que ella y Peso Pluma están comprometidos con su noviazgo, pero prefieren llevar cada etapa de manera natural y sin presiones externas de ninguna indole.

¿Cómo inició el romance entre ambos cantantes?

El vínculo sentimental entre Peso Pluma y Kenia Os comenzó a tomar fuerza a inicios de 2025, cuando los fanáticos detectaron constantes interacciones en redes sociales. Poco después, las apariciones públicas y la cercanía en eventos públicos terminaron por confirmar que lo suyo era más que una simple amistad.

Desde entonces, su relación se ha convertido en tema recurrente en medios y plataformas digitales. Pese a la discreción con la que manejan su vida privada, Kenia no ha dudado en describir al intérprete de regional mexicano como su “príncipe azul”, asegurando que ambos atraviesan una etapa muy especial.

