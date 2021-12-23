Rocío Banquells externó su preocupación por la salud de su hija.

Rocío Banquells confiesa algo que nos dejó con la boca abierta, pues durante la pandemia temió perder a su hija Pamela debido al Covid-19, ya que se contagió y pertenece al grupo vulnerable por ser asmática.

Le dio COVID y fue muy benévolo, porque mi hija es asmática y es alérgica, entonces es muy benévolo y cuando me dijeron es positivo tu hija, dije: ‘no puede ser’, porque pertenece a un grupo vulnerable, entonces sí, salimos adelante, nada más dos días se sintió fatal, salimos adelante y a ninguno de la familia… gracias a Dios y tocó madera, esperemos que sigamos así

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Le dio a principios del 2021 y las secuelas, pues es que ella es alérgica y asmática, entonces, sí hay que estarla cuidando porque pues se les agudiza un poco más, pero ella lleva su régimen de toda la vida, porque toda la vida ha sido así

Rocío Banquells reveló que Michelle Salas vendrá a México

A propósito de la familia, la cantante comentó que su sobrina-nieta Michelle Salas, vendrá a México a pasar las navidades con su abuela Silvia Pinal.

Mi Michi siempre viene a la cena con su abuela, la señora Pinal, porque nosotros nos adelantamos a lo que es la navidad porque cada quien tiene sus cosas, entonces siempre la reunión es antes y a ella no le alcanza a venir, entonces, siempre viene a la cena con su abuela, su bisabuela y abuela

Rocío Banquells lamentó la muerte de dos grandes

Rocío Banquells lamentó que en pleno diciembre la muerte de Carmen Salinas y Vicente Fernández hayan llenado de luto el ambiente artístico.

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