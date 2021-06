Roger Waters insulta en VIDEO a Mark Zuckerberg, dueño de Facebook.

Facebook se convirtió en una de las primeras redes sociales que causaron furor entre millones de internautas. Fue en el 2004, cuando las personas vieron la oportunidad de compartir su día a día ante amigos, familiares y seres queridos.

Además, Mark Zuckerberg se convirtió en uno de los empresarios y líderes más famosos del mundo, entrando en importantes listas de negocios, emprendimiento y hasta economía.

El empresario, de 37 años, también es inspiración para millones de personas que sueñan con emprender un proyecto o red social con mucho éxito.

Sin embargo, no todos admiran al neoyorquino, pues una importante figura del entretenimiento, tuvo una peculiar reacción cuando recibió una carta de Zuckerberg.

Roger Waters explota contra Mark Zuckerberg y el video se viraliza

Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, confesó que recibió una carta de Mark Zuckerberg para utilizar el tema Another Brick in The Wall II en su próxima campaña publicitaria.

“Recibí esto hoy en la mañana, es una solicitud para tener el derecho a usar mi canción Another Brick in The Wall II en la producción de una película para promover Instagram”, expresó el cantante durante un evento por la libertad del periodista Julian Assange.

Sin embargo, Roger Waters no recibió con felicidad la carta del creador de Facebook, pues rechazó su propuesta con contundentes palabras.

Es una carta de Mark para mí, llegó esta mañana ofreciendo una enorme, enorme cantidad de dinero y la respuesta es ¡Vete a la ching…! de ninguna manera

“Solo lo menciono porque es su insidioso movimiento de tomar el control de absolutamente todo. Así que, aquellos de nosotros que tenemos un poco de poder, y yo tengo un poco, al menos en cuanto al control de mis canciones, no seré parte de esta tontería, Zuckerberg”, concluyó el músico desatando aplausos entre los asistentes al evento.

