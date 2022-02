FOTOS | ¡Los rojos piensan que son más fuertes que los azules!

¡No te pierdas Exatlón All Star!

No ha reir...

No hay punto seguro.

Así que no hay rival débil.

Exatlón All Star.

Algunos integrantes del equipo rojo, piensan que son más fuertes y poderosos que los integrantes del equipo azul. Te contamos.

Hace unos días comenzó la aventura más grande de la televisión mexicana, Exatlón All Star . Y es que esta sexta temporada del reality más demandante del mundo, ¡está en su nivel máximo! Pues los competidores son nada más y nada menos que los campeones, subcampeones y terceros lugares de las emisiones pasadas.

Además, las reglas son distintas, pues las competencias ya no son por género , ahora van todos contra todos y las mujeres han demostrado estar al mismo nivel que los hombres.

Hasta el momento, todo ha sido amor y felicidad, salvo Patricio Araujo que se ha frustrado en un par de ocasiones al no poder dar puntos, pero... ¡Los rojos piensan que con más fuertes que los azules! Comentarios como “yo tiro mejor”, “es que él llegó primero a la zona de tiro”, “no me sorprende el rendimiento de ningún azul”, “nosotros tenemos mejor mentalidad”, “nosotros venimos a jugar no a ja-ja-ja”, entre algunos otros, se han hecho virales en redes sociales.

