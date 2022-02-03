FOTOS | ¿Los hombres de la competencia subestiman a las mujeres?

Hace unos días, comenzó la sexta temporada del reality más demandante y exitoso de nuestro país, la temporada más grande de todas, Exatlón All Star, Y es que en ella participan todos los campeones y subcampeones de las cinco emisiones pasadas. ¡El nivel está épico!

Esta nueva aventura está más difícil que nunca, las reglas cambiaron, todo es nuevo, nunca antes visto... ¡Y es que ahora es todos contra todos! Desde los duelos habituales, ahora los hombres pueden elegir mujeres y las mujeres hombres, ¡es mixto!

En los duelos por las medallas, no hay división por género, es parejo para todos el periodo de tiempo. Además, en las eliminaciones no existirá ni color, ni género, ¡todos irán contra todos! Y tendrán que defender su lugar en la temporada m´ás grande y complicada de todos los tiempos.

En estos duelos mixtos, hemos visto a mujeres vencer a hombres, ¡y parece que a algunos no les ha gustado mucho! Te contamos los detalles viendo todas las fotografías. Checa la galería completa.

