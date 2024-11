Rosalba no quería nietos de un bueno para nada y operó a su hija

Rosalba no iba a permitir que su hija se llenara de hijos al lado de un bueno para nada; asegura que él es un irresponsable que no trabaja. Además, Rosalba es quien mantiene a sus nietas y a su hija. Por eso, considera que le hizo un favor al haberla operado, para que no estuviera teniendo hijos a lo tonto.