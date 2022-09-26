VIDEO: Le piden matrimonio a Rosalía en pleno concierto.

Rosalía es una de las cantantes más populares del momento, pues sus éxitos Con altura, Saoko, La noche de anoche y más se han posicionado como los favoritos del público.

Ante su rontundo éxito, la cantante española decidió emprender el Motomami World Tour, su tercera gira de conciertos por varios países del mundo como México.

Como parte de la gira musical, Rosalía se presentó en Canadá, desde donde sorpendió a sus fans con múltiples cambios de vestuario, un espectáculo lleno de luces y bailares amenizando el evento.

Sin embargo, su reciente concierto en Canadá dio un giro inesperado tras una sorpresiva propuesta de matrimonio que se viralizó en todas las redes sociales.

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Rosalía recibe propuesta de matrimonio en pleno concierto

Un fanático muy atrevido le entregó un anillo de compromiso a Rosalía, quien quedó en shock cuando vio la brillante pieza firmada por una reconocida marca de origen danés.

"¿Me estás preguntando lo que creo que me estás preguntando?", expresó la cantante española, quien por cierto, también se quedó con la boca abierta por unos segundos.

Con un atuendo azul y un sombrero colgado en la espalda, Rosalía recibió todo el cariño de sus fans, pues también cumplió 30 años el pasado 25 de septiembre de este año.

"Te amo mucho", fueron las palabras que salieron de la boca de Rosalía, quien se quedó con el anillo de compromiso y agradeció el amor de sus admiradores.

Rosalía vivió un fin de semana espectacular en vísperas de su cumpleaños, pues además de recibir una preciosa joya, la española también celebró sus 30 primaveras con familiares y amigos.

"Estoy feliz de estar con los míos, agradecida por todo lo aprendido y todo el amor recibido", escribió en una publicación de sus redes sociales.

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