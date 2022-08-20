Rubí recibe sorpresivo regalo a pesar de no ganar La Academia.

La Academia llegó a su fin el pasado fin de semana y dejó como gran ganadora a Cesia, la representante de Honduras, seguida de Andrés, Mar, Nelson y Rubí, esta última se quedó con el quinto lugar y con la enorme satisfacción de haber llegado a la Gran Final pese a que muchos no creían en ella.

No obstante, la potosina recibió un inesperado regalo por parte de Sony Music México, una de las disqueras más reconocidas de México y el mundo que se encargará de grabarle su primer sencillo a Cesia, Andrés y Mar.

Sony Music México sorprendió a ‘La quinceañera más famosa de México’ al regalarle un disco de Kenia OS y un tarot de cartas, ambos autografiados. El regalo fue presumido por la potosina, quien se dijo feliz por la sorpresa.

“Yo amo mucho a Kenia Os, siempre lo digo que soy Kenini… La admiro, la respeto; a Kenia la veo como una inspiración”, declaró Rubí.

La exacadémica espera que sus palabras lleguen hasta Kenia Os y no descarta en un futuro poder colaborar con ella, ya que la ‘Reina Potaxie’ y Os gozan de una gran popularidad en redes sociales.

Te puede interesar: La Academia: Imágenes de Cesia, Mar y Andrés en el estudio de grabación.

¿Qué pasará con Rubí después de La Academia? La Academia terminó para todos los alumnos; sin embargo, algunos de ellos se encuentran grabando su primer sencillo con la disquera antes mencionada, mientras que Andrés, Nelson y Eduardo se integrarán a la gira de Cañaveral.

Por ahora, el futuro de ‘La quinceañera más famosa de México’ sigue siendo incierto, pero no descarta incursionar en el mundo de la farándula, ya sea como actriz, bailarina o conductora gracias al clic que hizo con el público que en todo momento la apoyó y la mantuvo en el reality show hasta el final.

Los temas que van a lanzar los tres finalistas de La Academia.

Fue Pablo Chagra quien por su cuenta oficial de TikTok, reveló las canciones que cantarán Mar, Cesia y Andrés, luego de su paso en La Academia.

Por medio de un video, se puede apreciar al talentoso Andrés, quien estará cantando "Antes", tema que se hizo famoso en la voz de Obie Bermudez.

Mar estará interpretando "Déjame ir" de la cantante y compositora Paty Cantú. Y, para la gran triunfadora, Cesia, el tema "Me rehúso" de Danny Ocean será interpretado por su potente voz.