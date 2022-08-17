La Academia: Imágenes de Cesia, Mar y Andrés en el estudio de grabación.

La Academia llegó a su fin el pasado domingo dejando como gran vencedora a Cesia, la representante de Honduras, seguida de Andrés y Mar, quienes además de quedarse con los tres primeros lugares se ganaron la oportunidad de grabar su primer sencillo con Sony Music México.

Concierto 19 | 14 de agosto | Vive la Gran Final de La Academia.

Este martes, Pablo Chagra compartió las primeras imágenes de los exacadémicos en el estudio de grabación de Sony Music México, una de las disqueras más famosas del país que producirá el primer sencillo de los tres exalumnos de La Academia.

Así graban los tres primeros lugares de La Academia

Pablo Chagra fue el famoso tiktoker que siempre estuvo en contacto con los alumnos a través de la cabina POV y el mismo fue el encargado de revelar las primeras imágenes de Cesia, Andrés y Mar en los estudios de grabación.

De acuerdo con el tiktoker, Andrés se encontraba grabando el tema “Antes”, de Obbie Bermúdez, mientras que Mar hacia lo propio con “Déjame ir”, de Paty Cantú y por último, Cesia, la flamante ganadora de La Academia, lo hacía con “Me rehúso”, de Danny Ocean.

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“Ese es Andrés, quien como ya pudimos ver estará cantando un éxito de Obbie Bermúdez que se llama “Antes”, los arreglos a mí me suenan a Harry Styles”, reveló el tiktoker.

Pablo Chagra

“Mi niña Mar, tan bonita se ve… ella estará cantando un éxito de Paty Cantú, también con unos arreglos que les van a sorprender, se llama “Déjame ir”, y en la voz de Mar, excelente”, adelantó.

Pablo Chagra

Pero eso no es todo, Pablo Chagra también dio a conocer detalles de lo que ha sido el proceso de grabación de Cesia. “Mi niña la más ganadora estará cantando un tema de Danny Ocean, “Me rehúso”, pero ella dice que con unos tonos de Ariana Grande y unos arreglos increíbles que suenan… ¡no se lo pueden perder!”.

Pablo Chagra

¿Qué otras sorpresas preparan los tres primeros lugares de La Academia? Por último, Chagra reveló que estas no son las únicas sorpresas que tienen preparados los exalumnos, ya que todo parece indicar que también incluirán videos musicales, mismos que ya habrían comenzado a grabar.