Manelyk lanza predicción sobre Niurka: así sería su polémica salida de La Granja VIP

La tensión entre Manelyk González y Niurka Marcos continúa dando de qué hablar dentro de La Granja VIP, pero ahora la influencer no solo ha hablado de los enfrentamientos que han tenido, sino que también parece estar anticipando lo que podría suceder cuando la vedette abandone el reality. Manelyk recordó el comportamiento que, según ella, Niurka tuvo después de participar en otro reality, cuando posteriormente realizó fuertes señalamientos contra la televisora y algunos de sus compañeros. A partir de ese antecedente, la influencer considera que existe la posibilidad de que una situación similar vuelva a presentarse cuando Niurka salga de la competencia.

Manelyk ya imagina lo que pasará con Niurka

En medio de las conversaciones dentro de la granja, Manelyk hizo referencia a la posibilidad de que Niurka vuelva a generar polémica una vez que esté fuera del programa. Su comentario llamó especialmente la atención porque ocurre después del fuerte enfrentamiento que ambas protagonizaron.

La discusión entre las dos participantes comenzó a subir de tono luego de un intercambio relacionado con la manera de pronunciar la palabra “reels”. Lo que parecía una diferencia menor terminó convirtiéndose en una confrontación en la que Niurka llegó a decirle a Manelyk: “no eres la más perra ni la más gallita”. Desde entonces, las diferencias entre ambas han quedado expuestas y otros habitantes de la granja también han reaccionado a la situación.

Ahora, Manelyk parece mirar más allá del conflicto actual y anticipar un posible escenario para Niurka después de su salida. La influencer considera que el historial de la vedette podría repetirse y que, una vez fuera del reality, podría comenzar una nueva etapa de declaraciones y señalamientos. Sin embargo, hasta el momento se trata únicamente de una predicción de Manelyk. No existe confirmación de que Niurka vaya a actuar de esa manera cuando abandone La Granja VIP. Lo que sí queda claro es que la rivalidad entre ambas continúa creciendo y que Manelyk ya parece estar pensando incluso en lo que ocurrirá cuando una de las dos deje la competencia.