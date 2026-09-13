¿Pimpinela está del lado de Niurka? Sus comentarios contra Manelyk levantan sospechas

Los roces entre Niurka y Manelyk González continúan generando reacciones dentro de La Granja VIP, y ahora Pimpinela parece haber dejado clara su postura respecto a la influencer. Aunque no ha hablado de una alianza con Niurka, varios de sus comentarios sobre Manelyk han llamado la atención por el tono con el que se ha referido a ella. Todo comenzó cuando Pimpinela cuestionó quién era Manelyk y mostró desconocimiento sobre su trayectoria. Ante la pregunta de qué carrera tenía, Yaneturka le explicó que la participante es influencer. La respuesta de Pimpinela fue contundente: “Ah, pues con razón”, una reacción que rápidamente dejó entrever que no considera que la fama de Manelyk tenga el mismo peso que otras trayectorias dentro de la casa.

¿Pimpinela no soporta a Manelyk?

El comentario no fue un hecho aislado. Pimpinela ha realizado otras observaciones sobre Manelyk que han dejado la impresión de que existe poca simpatía hacia la influencer. Sus palabras han cobrado mayor relevancia debido al enfrentamiento que Manelyk protagonizó recientemente con Niurka.

Durante la discusión entre ambas, Manelyk llegó a responderle a Niurka con un “me vale madres tu trayectoria”, dejando claro que para ella el reconocimiento de la vedette no era un argumento para imponerse en la discusión. Ahora, la postura de Pimpinela parece contrastar con la de Manelyk, especialmente porque sus comentarios se han enfocado precisamente en cuestionar qué trayectoria tiene la influencer y de dónde viene su reconocimiento.

Esto ha provocado que algunos espectadores interpreten sus declaraciones como una posible cercanía con la postura de Niurka. Sin embargo, hasta el momento, lo que se puede señalar son sus comentarios y la percepción que estos han generado, no una alianza confirmada entre ambas. Mientras los conflictos continúan dentro de la granja, Pimpinela se suma así a las voces que han puesto bajo la lupa a Manelyk. Y después de escuchar que Manelyk le parece mamona, queda una pregunta en el aire: ¿será Pimpinela una nueva rival para Manelyk?