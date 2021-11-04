Saca su fortuna del banco porque le pidieron usar cubrebocas. (FOTOS)

La pandemia de Covid-19 que prevalece en el mundo ha llevado a cada uno de los países a implementar estrictas medidas sanitarias, las cuales van desde el uso de gel antibacterial hasta el cubrebocas.

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Sin embargo, hay personas que siguen sin acatar esas reglas, tal es el caso de un hombre millonario de China que retiró su dinero de un banco como venganza luego de haber recibido la orden de usar cubrebocas dentro de una sucursal.

Al hombre solo le bastó que alguien le pidiera que usara cubrebocas para que quisiera retirar su dinero.

Este caso se suscitó en China, cuando un millonario decidió vengarse de los empleados del Banco de Shanghái solo porque los guardias de seguridad le pidieron que usara un cubrebocas dentro de las instalaciones.

They ask him to wear a mask inside the bank and take revenge by withdrawing 670,000 euros and having them count it by hand, Bank of Shanghai, China, the millionaire Sunwear, took out five million yuan is the maximum amount he could withdraw from the bank. pic.twitter.com/1ZXNtU1A2H — Moises Lopez (@chapoisat) November 1, 2021

La reacción del millonario

Tras esta acción del guardia de seguridad, el millonario molesto exigió a los trabajadores del banco que le dieran más de 670 mil euros en efectivo, además de que obligó a los trabajadores a contar todo el dinero a mano.

El millonario aseguró que tomó esa decisión después de que recibiera un mal trato de los miembros de seguridad del banco, mientras que el banco mencionó a medios locales que el cliente se molestó por la petición para que utilizara la mascarilla.

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