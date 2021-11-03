Captan ‘camino a Mictlán’ en el Día de Muertos; se ve como en ‘Coco’.

En pleno Día de Muertos, un fenómeno en las nubes parecía que pintaba el Mictlán en el cielo de Durango. Una usuaria de Facebook logró captar una imagen que comparó con el inframundo que se presenta en la película 'Coco'.

Gracias a las nubes y a los rayos de luz habituales de esa hora, se forma lo que parece ser el camino representado en la película de Pixar inspirada en la tradición mexicana.

La publicación tuvo gran aceptación entre todos los usuarios de redes sociales, quienes quedaron conmovidos ante la creencia de que sus seres queridos vienen a visitarlos cada año en estas fechas.

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El día que los muertos nos vienen a visitar

Las tradiciones mexicanas dictan que los muertos tienen "permiso" de visitar a sus seres queridos en la Tierra una vez al año, quienes los esperan con su ofenda compuesta por todos los alimentos y bebidas que les gustaban, así como flores, incienso y mucho más.

En la película de ‘Coco’ representan el camino a Mictlán como un largo trayecto de flores de cempasúchil que tienen la función de guiar a los difuntos en su viaje.

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