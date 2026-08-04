Receta de agua de horchata: cómo hacer una bebida refrescante con el toque del Chef Diego Niño de MasterChef 24/7

Los cocineros de MasterChef 24/7 no solamente tienen que ser expertos en platillos, sino que también deben saber hacer bebidas exquisitas, ya sea para que se sirvan como acompañantes o simplemente para refrescarse tras un largo día. Y para ayudarlos a perfeccionar estas habilidades, el Chef Diego Niño les dio una lección especial en la que incluyó una rica receta de agua de horchata que se puede hacer fácil y rápido.

Ingredientes y paso a paso para el agua de horchata al estilo MasterChef 24/7

1 taza de arroz

1 lata de leche evaporada

1 lata de leche condensada

Un chorrito de esencia de vainilla

2 tazas de leche entera

Procedimiento:



En la licuadora, poner todos los ingredientes; empezando por el arroz y terminando con la leche entera.

Licuar a velocidad media hasta que se forme una mezcla homogénea, es decir, que los productos estén perfectamente bien integrados.

A diferencia de cuando se prepara el arroz como guarnición, el Chef Diego Niño de MasterChef 24/7

También hay personas que disfrutan de potenciar los sabores con la canela, un ingrediente que le queda espectacular al agua de horchata y que no satura para nada el dulzor. Otro detalle que queda a libre elección, es si se le pone más azúcar o se deja únicamente con el sabor de la leche condensada, que hay que recordar, casi siempre su usa para postres.

¿Cuál es el origen del agua de horchata?

Si eres fan de esta agua fresca , pero no sabes de dónde viene, entonces te encantará saber su origen y cómo fue que se transformó en una de las preferidas de chicos y grandes. De acuerdo con información de Folger Shakespeare Library, la horchata de arroz es una receta que se ha ido transformando con el paso del tiempo y que si bien tiene raíces en Europa, en el continente americano también se hizo muy popular con el consumo de este cereal.