Ven a un "ángel” tras sufrir un accidente de motocicleta.

En plena celebración de Halloween y el Día de Muertos, unas personas sufrieron un accidente; sin embargo el verdadero susto fue cuando vieron que estaban frente a un "ángel".

El bondadoso "ser de luz" se ofreció a ayudarlas, por lo que las personas pensaron que ya estaban muertas.

Fue en Twitter donde un usuario compartió que su disfraz de ángel asustó a dos jóvenes que sufrieron un accidente en motocicleta.

Según cuenta en su publicación, el joven viajaba en coche el día 31 de octubre cuando fue testigo de cómo dos jóvenes en motocicleta tenían un accidente. Ante la situación, él y sus amigos bajaron a ayudarlas, pero estas se espantaron al verlo disfrazado de ángel.

“Frente a mí chocaron dos chicas en moto y fui a ayudarlas disfrazado de ángel, las pibas quedaron sorprendidas. Se comieron el viaje de sus vidas, pobres”, escribió el chico.

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adjunto foto del disfraz (pd: las chicas de la moto estan en perfectas condiciones)🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/PRz9kdVfdM — Manuel (@ManuBauducco) October 31, 2021

La aparición del ángel quedó en susto

Por fortuna, el accidente no pasó a mayores, pues las jóvenes se encontraban en perfecto estado, por lo que momentos después ríeron con el disfraz de ángel.

La historia del ángel rápidamente se hizo viral en redes sociales siendo compartida miles de veces y generando cientos de comentarios.

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