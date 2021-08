Ex de Luis Miguel ventila la excentricidad culinaria del cantante.

La actriz y vedette argentina Sandra Villarruel contó la curiosa forma en que el cantante le dio de beber vino: “Fue bellísimo”.

Tiempo atrás la vida de Luis Miguel había sido un misterio, pero fue gracias a “Luis Miguel, la serie” que los seguidores del cantante pudieron conocer un poco más sobre la intimidad del llamado “Sol de México”; la vida al interior de su familia, sus amoríos, fracasos, derrotas y hasta su paternidad.

La bioserie del cantante dejó de lado los múltiples romances que vivió a lo largo de su carrera y sólo se centró en los que dejaron una huella importante en su vida, sin embargo, quienes no pudieron aparecer, quizás por falta de memoria del cantante, han hecho lo propio y también han salido a contar su amorío con el cantante, tal es el reciente caso de la argentina Sandra Villarruel.

Durante su paso por el programa “El Club de las Divorciadas”, la vedette y actriz confesó que mantuvo un tórrido y corto romance con el cantante mexicano. A decir de Sandra Villarruel, Luismi durante ese tiempo la lleno de placeres y atenciones, así como de excentricidades.

Según recordó Villarruel, durante una cena el intérprete de “La incondicional” mojó un pétalo de rosa con vino y se la dio de comer, acto que fue criticado por los conductores del programa, pero que ella recuerda como un acto de seducción “Bellísimo”.

“Recuerdo que mojaba los pétalos de rosa con vino tinto y me los daba para comer. (Fue) riquísimo; primera y única vez que lo hice porque no ha habido otra persona que me los dé de comer”, confesó Sandra.

Asimismo, recordó que en aquella velada que tuvo con Luis Miguel éste le contó sobre la desaparición de su madre y aunque no recuerda a detalle la plática, sí reconoce que fue un momento muy lindo en que el que conoció a Luismi el ser humano y no a la gran estrella del momento.

“Hablamos de su carrera, del papá, de la desaparición de su mamá”, contó.

Sandra Villarruel también contó que quedó prendida de amor por Luis Miguel, pero él no lo estaba: “Tuvimos una relación de una semana, porque él arrancaba una gira, de no haber sido por eso, hubiera sido una relación importante”.

Con esta revelación queda en claro que a Luis Miguel le gustaban mayores ya que ella tenía más de 20 años, mientras que el cantante apenas alcanzaba la mayoría de edad.

