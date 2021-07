Sasha Sokol también vivió un romance con Luis Miguel.

La cantante de música pop dio detalles de aquel amor que vivió al lado del llamado “Sol” en su época de juventud.

Como ya sabemos, la vida de Luis Miguel es un misterio que poco a poco se ha ido descubriendo, últimamente se han dado a conocer los romances que “El Sol” ha tenido con varias famosas.

Recientemente, la cantante Sasha Sokol habló sobre su romance con Luis Miguel luego de que la prensa la cuestionara.

“Fue pasajera como novios, pero fue muy sólida como amigos y me siento muy orgullosa de él, es un cantante magnífico y entiendo perfectamente el interés que genera su vida para el público, la verdad yo no he tenido el placer de ver la serie, entonces no puedo opinar”, indicó la artista.

Fue durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que la cantante también fue cuestionada sobre el proyecto de una bioserie del grupo Timbiriche, que marcó a toda una generación: “Hemos recibido muchas propuestas al cabo de los años, y nos parece un proyecto interesante, pero solo si podemos realmente lograr que sea mágico, y eso depende de tantos factores, empezando por la columna vertebral, que es el texto, si encontramos un texto y logramos aterrizar algo que realmente nos fascine y sintamos que le hace justicia a la historia que tenemos por contar, yo creo que lo podemos hacer en algunos años”.

Afirmó que si se llegara a concretar la serie, se hablaría de todos los integrantes que forman parte de la historia de Timbiriche, como Paulina Rubio y Thalía y del resto de cantantes, como Eduardo Capetillo o Biby Gaytán: “Se va a hablar de Timbiriche, no puede no hablarse de Paulina y de Thalía, son personajes muy importantes dentro del grupo, igual que Eduardo Capetillo, Biby Gaytán y todos los demás, si se habla de Timbiriche se hablará de todos ellos”, indicó la también actriz.

Por su parte, Benny Ibarra también habló de la serie: “Al final, creo que la banda ha sido muy transparente, la gente sabe de qué estamos hechos y no hay tantos misterios que contar. Pero sí queremos celebrar la música que hasta la fecha sigue siendo muy importante. Creo que es un repertorio que por suerte puede darse a las nuevas generaciones”.

