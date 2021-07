Sarah Kohan reacciona furiosa con la prensa tras demandar a Chicharito.

El nombre de Chicharito Hernández acaparó los titulares de la prensa tras darse a conocer que fue demandado por su ex Sarah Kohan.

La artista acusa al delantero del Los Ángeles Galaxy de ser un mal padre y no pagar la manutención de su hijos Noah y Nala.

Otro tema que ha incomodado a la modelo australiana, es que Chicharito Hernández se meta a su cama y busque forzarla para tener sexo cada vez que el fútbolista lo desee, según un párrafo de la demanda de divorcio.

El enfrentamiento inició el mes de febrero del año en curso y Sarak Kohan habría exigido 100 mil dólares de pensión al mes, equivalente a 2 millones de pesos mexicanos, de los 8 millones de dólares que gana el tapatío.

El portal TMZ Sports obtuvo los documentos judiciales, que dieron a conocer las exigencias de la también influencer de las redes sociales.

La artista, de 27 años, acusa a Javier Hérnández de no ser un papá responsable con sus hijos, además de no querer poner una valla cerca de la alberca “porque no le gusta como se ve”.

Sarah Kohan responde a la polémica demanda de su ex Chicharito Hernández

Sarah Kohan fue interceptada por un medio de comunicación estadounidense a las afueras de su vecindario. Con gafas de sol y una carreola en la mano, la modelo huyó de todo cuestionamiento.

En un momento, apartó el micrófono del reportero con un golpe que quedó inmortalizado en cámara. “Déjenme en paz”, expresó Sarah una y otra vez para después cubrirse el rostro con la mano.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la separación entre Chicharito Hernández y Sarah Kohan, pero se rumora que el futbolista sale con Caitlyn Chase.

En otros temas, se rumoró un posible triángulo amoroso entre Chicharito, Sarah y Diego Dreyfus, este último salió a defenderse y confesó que no tuvo nada que ver en la crisis marital de su mejor amigo.

