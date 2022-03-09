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FOTOS | Sasha Sokol grita “Luis de Ya No” y en redes la arropan.

La cantante rompió el silenció y habló de la relación que mantuvo con el productor Luis de Llano siendo una menor de edad y él un hombre de más de 30 años.

Por: Redacción Azteca UNO

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Sasha Sokol con Benny Ibarra..jpg
Sasha Sokol con cabello corto..jpg
Sasha Sokol con camisa de puntos..jpg
Sasha Sokol con los ojos cerrados..jpg
Sasha Sokol con luces en el rostro..jpg
Sasha Sokol con quien más ama..jpg
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Sasha Sokol con vestido satinado..jpg
Sasha Sokol de fiesta..jpg
Sasha Sokol de grande con los Timbiriche..jpg
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Sasha Sokol de niña en Timbiriche..jpg
Sasha Sokol de niña..jpg
Sasha Sokol en acción..jpg
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Sasha Sokol en Timbiriche..jpg
Sasha Sokol en un helicóptero..jpg
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Sasha Sokol entre amigos..jpg
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Sasha Sokol posando para la cámara..jpg
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Sasha Sokol sobre un caallo..jpg
Sasha Sokol tocándose la barbilla..jpg
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