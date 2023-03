Sasha Sokol reflexiona a un año de ventilar abuso de Luis de Llano.

En 2022, Sasha Sokol ventiló públicamente el abuso que vivió a manos del productor de televisión Luis de Llano, con quien tuvo una relación sentimental cuando formaba parte de Timbiriche y era menor de edad.

¿Flor Amargo apoya la decisión que Sasha Sokol tomó por levantar la voz?

A través de sus redes sociales, la exTimbiriche recordó que hace un año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, aceptó públicamente la relación abusiva que vivió cuando era niña con Luis de Llano.

¿Qué dijo Sasha Sokol en redes?

La cantante compartió una serie de imágenes con los siguientes mensajes: “Que mi silencio (o el tuyo) no sea su escondite. Es difícil actuar, pero es dolorosísimo no hacerlo. Si ante la injusticia permaneces neutral, estás del lado del agresor”, pero llamó la atención el extenso mensaje que compartió en la descripción de su publicación.

“Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer. En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también me falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas.

He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia. Resumo y comparto algo de lo que he aprendido en las siguientes imágenes con reflexiones”, publicó Sasha Sokol en su cuenta de Instagram.

¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano? Sasha Sokol formó parte de la exitosa banda Timbiriche, la cual era representada por el productor Luis de Llano, quien tuvo una relación sentimental con la cantante cuanto todavía era menor de edad, por lo que la cantante exigió una disculpa pública y una indemnización al respecto.

¿Qué dijo Sasha Sokol hace un año?

En 2022, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha compartió el siguiente mensaje: “Mientras más mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombre como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así… Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá…”.