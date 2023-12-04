SAT: Estos trabajadores tendrán que pagar impuestos del aguinaldo 2023

Se avecina la temporada festiva, y con ella, la expectativa del pago de aguinaldo, ese esperado dinero 'extra' que alegra los corazones de los trabajadores. Pero, ¿es realmente tan libre de impuestos como imaginamos? El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene planes para llevarse una tajada de nuestro tan ansiado regalo laboral.

La respuesta no es tan sencilla como abrir un paquete de regalo. Según expertos en temas fiscales, aunque el aguinaldo es una prestación laboral, no todos están exentos de tributar al temido Impuesto Sobre la Renta (ISR).

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¿El aguinaldo se escapa de los impuestos?

En términos sencillos, el aguinaldo puede tener dos destinos: la exención o la retención fiscal. Y adivinen qué, la diferencia radica en el monto de ingresos que uno tiene en la chequera.

Pero, antes de ilusionarnos con gastar nuestro aguinaldo sin restricciones, debemos entender las reglas del juego. La buena noticia es que, según la legislación actual, el aguinaldo está exento de impuestos hasta 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Ahora bien, para ponerlo en perspectiva, en este año la UMA se establece en 103.74 pesos. Entonces, multiplicamos esa cifra por 30 y llegamos a la cifra de 3,112 pesos. Esto significa que esa cantidad queda fuera del radar del SAT, y puedes disfrutarla sin preocupaciones fiscales.

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¿Quiénes tendrán que pagar impuestos del aguinaldo 2023 al SAT?

No obstante, aquí es donde la situación se vuelve un poco más compleja. Si tus ingresos mensuales superan el salario mínimo, es probable que te encuentres en el terreno de la retención fiscal.

Imagina a Juan, quien recibe un sueldo que rebasa el mínimo establecido. Aunque su aguinaldo sea inferior a los 3,112 pesos exentos, es probable que parte de esta gratificación sí sea sujeta a impuestos.

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¿Cómo determina el SAT cuánto nos quita?

Aquí es donde entra en juego el nivel de ingresos. El porcentaje de ISR que se retiene varía según cuánto ganes. Cuanto mayor sea tu sueldo, también será el porcentaje que el SAT decidirá retirar de tu querido aguinaldo. Así que, en este sentido, a mayor salario, más impuestos.