¿Quién va a dar seguimiento al testamento de Benito Castro?

Esta fue la razón por la que la familia de Benito Castro, decidió esperar un día más para su inhumación.

Sabemos que ayer todo fue tan repentino, que hubo mucha gente, que entre semana, un accidente así, pues mucha gente no está aquí, hay mucha gente lo quiere, que viene de fuera, no encontraron vuelos o llegaran muy noche y creo que, se merece también ese tiempo, de que toda la gente que lo quiere, pueda venir, como les decía, las puertas están abiertas para todas las personas que quieran despedirse de él

Una de las grandes ausentes en el velorio, fue su hija María José, quien vive en el extranjero.

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

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Sí, su hija María José, es más grande que Debbie, no se bien la edad que tiene María José…, tiene tres nietas allá, lo que representa para ella, tiene una vida allá y es complicado, pero estamos en comunicación

¿Quién quedó de responsable de sus temas legales?

Por su lado, su hija Déborah y su hijo mayor Benito Junior, nos revelaron quién será el encargado de manejar los asuntos legales y familiares.

A mi hermano, lo dejó a cargo como el patriarca de la familia

Quiere que la casa en donde el creció, que compró su papá, nuestro abuelo, quiere que siga siendo un punto de unión, que todos estemos ahí en familia

¿Qué homenaje le van a hacer al actor?

Además, su hija nos reveló con qué proyecto piensan homenajear al actor.

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Mi papá estaba muy entusiasmado con un proyecto que quería hacer, el homenaje de iba a llamar ‘Tributo a mis hermanos’, pero decidimos como familia, que lo vamos hacer para homenajearlo a él

Y, por esta razón, se sienten agradecidos con Daniela Castro.