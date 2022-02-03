¿Cómo tramitar tu seguro de desempleo?

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a través de la Gaceta Oficial de la CDMX, dio a conocer los requisitos para tramitar el seguro de desempleo.

El mencionado apoyo económico será otorgado únicamente a hombres y mujeres que se encuentran sin trabajo o que lo perdieron de manera involuntaria.

Los perfiles que pueden solicitar el seguro de desempleo son mujeres despedidas por motivo de embarazo, migrantes repatriados o retornados, personas de comunidades indígenas o liberadas de algún centro de reclusión.

Si tu perfil no entra en alguna de las categorías anteriores, serás dirigido a ferias de empleo, talleres, cursos y otros canales para que encuentres empleo lo más rápido posible.

Las solicitudes para el seguro de desempleo comenzaron a ser recibidas desde el pasado 1 de febrero de 2022 a través del sitio web http://www.segurodedesempleo.cdmx.gob mx/

Te puede interesar: ¿Cómo recargar tu tarjeta de Movilidad Integrada desde tu celular?

¿Cuáles son los requisitos para obtener el seguro de desempleo?

La Gaceta Oficial de la CDMX dio a conocer los requisitos para tramitar el seguro de desempleo, equivalente a una cantidad monetaria de 2,925 pesos hasta por tres meses.

Necesitas ser residente de la Ciudad de México, tener entre 18 y 64 años con 9 meses cumplidos a la fecha de realizar la solicitud, además de haber perdido el empleo por causas ajenas a tu voluntad.

Otros de los requisitos son haber trabajado de manera formal antes de perder tu empleo en un periodo mínimo de 6 meses acumulados entre 2020 y 2022.

Lo siguiente que debes de hacer es registrarte en la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo aquí: https://www.empleo.gob.mx

Tampoco te olvides de descargar la constancia de semanas cotizadas en esta liga: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/semanascotizadas-web/usuarios/IngresoAsegurado

Descarga la carta bajo protesta a decir la verdad en la que manifiestes “no ser beneficiario de ningún otro programa social y no percibir ingresos por jubilación o pensión”.

Recuerda tener a la mano una identificación oficial vigente como INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar o licencia de conducir emitida por la SEMOVI de la Ciudad de México.

Otros requisitos son la Clave Única de Registro de Población (CURP) y un comprobante de domicilio.

También te puede interesar: ¿Cómo usar el mapa interactivo del metro de la Ciudad de México?