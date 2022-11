SEP: ¿Habrá puentes en diciembre? Estos son los días de descanso.

Recién terminó un megapuente de cuatro días y ya muchos padres de familia y alumnos han comenzado a preguntarse cuándo será el siguiente, para fortuna de ellos esta semana será corta y únicamente tendrán clases del martes 22 al jueves 24 de noviembre, pero ¿habrá otro puente en diciembre?

De acuerdo con el calendario escolar de la de Educación Pública (SEP), el próximo viernes 25 de noviembre los alumnos de educación básica de todo el país no tendrán actividades en las aulas ya que los últimos viernes de cada mes se lleva a cabo el Consejo Técnico Escolar (CTE).

Durante las juntas de CTE los docentes realizan reuniones con los directivos de sus respectivos planteles educativos para analizar diferentes aspectos como aprovechamiento escolar, problemas de enseñanza o situaciones particulares que podrían estar afectando en el aprendizaje de uno o varios alumnos.

¿Habrá otro puente en diciembre? Un nuevo puente está a la vista; sin embargo, será el último del 2022, ya que en diciembre no habrá más puentes ni fines de semana largos, pero las vacaciones decembrinas ya se encuentran a la vuelta de la esquina.

Las vacaciones de invierno iniciarán el próximo lunes 19 y terminarán el viernes 30 de diciembre, pero los alumnos de educación básica volverán a las aulas hasta el 9 de enero debido a que los maestros tendrán un Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio.

Algunos padres y alumnos pensaban que quizás el 12 de diciembre no tendrían clases, pero no será así, ya que no está marcado en el actual calendario escolar porque es un día que está asociado con la religión y la educación es de carácter laico. El presente ciclo escolar llegará a su fin el miércoles 26 de junio de 2023.