Sergio Mayer se involucra en el caso de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez

El caso de Alicia Villarreal y Cruz Martínez sigue acaparando los títulos, y ahora se ha sumado a dicha controversia el actor, productor y político mexicano, Sergio Mayer, que ha alzado la mano para ofrecer su apoyo a la cantante de regional mexicano, quien recientemente presentó una denuncia en contra de su expareja por violencia familiar.

¿Cuál es la situación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Para poner un poco de contexto a este tema, es importante recordar que Alicia Villarreal y Cruz Martínez confirmaron el inicio del proceso para su divorcio en septiembre de 2024, pero fue hasta hace unos días (15 de febrero del 2025) que se desató toda la polémica. De acuerdo con la intérprete de “Que Te Perdone Dios”, el productor musical intentó ahorcarla en su casa en Monterrey. Dos días después, Alicia Villarreal fue captada en un hospital en Monterrey tras haber ratificado su denuncia contra su expareja.

¿Sergio Mayer ofreció ayuda a Alicia Villarreal en su denuncia contra Cruz Martínez?

Por lo anterior, Sergio Mayer se dijo dispuesto a brindar su respaldo a la cantante: “Si ella necesita apoyo, como lo que hemos hecho aquí, yo siempre he apoyado y ayudado a las víctimas de violencia que se acercan a mi”, expresó. No obstante, aseguró que debe ser la propia Alicia quien lo busque para conocer más detalles sobre el caso: “Yo no puedo estar en todos los casos. Si ella busca apoyo legal, legislativo o de alguna manera para esto, pues aquí estamos, para eso estamos”, sentenció.

De igual modo, el multifacético reconoció el valor de Villarreal y también aplaudió que se animara a realizar este tipo de denuncias públicas: “Lo que hizo Alicia Villarreal merece todo mi respeto, porque prendió muchos focos rojos de muchas mujeres que no se atreven a hacer la denuncia, pero que sí pueden hacerlo a través de la señal, reconozco el valor que tuvo”.