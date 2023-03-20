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FOTOS | Shakira quiere cambiar su mansión de Miami por una casita en una isla privada.

Se dice que la cantante está buscando un lugar donde nada ni nadie irrumpa su privacidad.

Por: TV Azteca

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