Shakira cantará en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El 2022 ha sido un verdadero suplicio para Shakira en el plano personal tras su separación de Gerard Piqué, los problemas con el fisco español y con la salud de su padre, no obstante, en lo profesional las cosas son completamente diferentes y recientemente se dio a conocer que la colombiana cantará en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Qatar 2022.

Shakira y la máxima fiesta del futbol tienen una relación bastante añeja. En 2006, Alemania y el mundo entero bailaron al ritmo de “Hips don’t lie”, posteriormente, la barranquillera le puso voz a los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con el “Waka waka” y el “La la la” respectivamente.

La cantante se encuentra en un nuevo renacer profesional tras su polémica separación de Gerard Piqué, quien hace días colgó los botines en el Camp Nou durante el encuentro que el Barcelona disputó ante el Almería por la Liga de España, por lo que no disputará el Mundial con La Furia Roja.

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“Te felicito” y “Monotonía” han sido unos verdaderos hitazos, de ahí que Shakira haya sido invitada para compartir escenario con los Black Eyed Peas y la banda surcoreana de K-pop, BTS, en un evento que de entrada luce perfecto para celebrar la máxima justa del futbol a disputarse en Qatar.

¿Cuándo será la ceremonia inaugural? Hasta el momento se desconocen más detalles sobre la ceremonia inaugural que tendrá lugar el próximo domingo 20 de noviembre en la cancha del estadio Al Bayt, donde Ecuador se enfrentará a la selección anfitriona.

Con ese encuentro se dará por inaugurada la Copa del Mundo de Qatar 2022, torneo que llegará a su fin el próximo 22 de diciembre. Esta ocasión habrá una gran novedad ya que se disputará durante los últimos meses del año y no a mediados como ocasionalmente sucede; sin embargo, así se planeó para evitar las altas temperaturas del país árabe, mismas que durante julio alcanzan hasta los 50°.

