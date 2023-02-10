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FOTOS | Se filtró audio de la nueva canción de Shakira. ¿Se viene nueva tiradera?

El nuevo tema de Shakira, que podría ser una colaboración con Manuel Turizo, ¡se filtró! Te contamos los detalles de la letra.

Por: Tv Azteca

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