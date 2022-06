¿Shakira le hará brujería a Piqué para que no se separen?

¿Qué pasara con los hijos de Piqué y Shakira?

De acuerdo con Chisme No Like, la colombiana ya está preparando todo para mudarse a Miami con sus hijos, donde vivirá en una casa que adquirió hace más de 10 años cuando salía con Antonio de la Rúa, sin mencionar que ya habría escogido colegio para sus hijos, no obstante, Piqué no estaría de acuerdo con esto, pues asegura que su hogar está en Barcelona y tampoco querría separarse de ellos.