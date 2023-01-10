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FOTOS | Shakira tiene algo que decir: "una loba como yo no está pa' tipos como tú".

La colombiana ha vuelto a levantar polémica por el anuncio de su próximo sencillo.

Por: TV Azteca

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