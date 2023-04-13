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FOTOS | Shakira manda a desenterrar un árbol de su exmansión de Barcelona para replantarlo en su nuevo hogar.

La colombiana Shakira no dejó nada de valor en la mansión que compartió con Piqué por varios años, ¡hasta se llevó un árbol!

Por: Maribel Velázquez

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