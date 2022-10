Shocker rompe el silencio sobre su video desnudo en una celda.

Shocker confesó la razón por la que fue detenido, desnudo y herido.

Después del altercado que vivió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lugar al que viajó para cumplir con algunos compromisos laborales, Shocker habló en exclusiva para Ventaneando sobre qué lo llevó a terminar desnudo y herido tras las rejas.

El luchador asegura que lo que inició el mal rato fue el robo de su cartera y su dinero: “Después de comer fui a comprar cosas que necesitaba para mi equipo de mi canal de YouTube. Me di cuenta que ya no estaba mi cartera. Me entró un coraje en mi persona muy fuerte”.

“De tanta desesperación me tomé unos tragos de alcohol fuertes, pero no sé qué me pasó. Nunca agredí físicamente”, contó.

Al llegar la policía, Shocker fue detenido y ahí inició el viacrucis, pues asegura que hubo un abuso de autoridad a tal grado que fue exhibido en su más triste indignidad en redes sociales, donde también corrió el rumor de un supuesto intento de suicidio.

“No me quería suicidar, ya lo hubiera hecho desde hace muchos años. Me gasearon, me esposaron, traigo moretones en el cuerpo. ¿Me golpeé con la reja? Sí. Me estaba provocando el tipo”, contó.

Shocker revela nuevos detalles de su incidente

Shocker también contó cómo fue que terminó desnudo tras las rejas: “La ropa me la tuve que quitar porque estaba empapado. La camisa ya me la habían quitado ellos, pero el pantalón me lo quité como pude”.

Por todo esto, el abogado del luchador confirmó a Ventaneando que iniciarán una batalla legal para dar con los responsables.

“Es un tema de privación de comunicación. A él no lo dejaron hablar con nadie. Se cometió una falta administrativa, pero jamás se cometió un delito. Nosotros vamos a presentar dos cosas: una denuncia y una demanda”, contó.

