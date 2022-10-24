Coque Muñiz se conmueve hasta las lágrimas en la boda de su hija.

Finalmente llegó el día en que Jorge El Coque Muñiz entregó a su hija Marisol en el altar para unir su vida a Manuel García tras seis años de noviazgo. La ceremonia nupcial tuvo lugar en la iglesia de la Santa Cruz en el pedregal de San Ángel, a donde la novia llegó del brazo de su padre.

"Estoy feliz, muy nerviosa, estamos a punto de entrar a la iglesia y estoy muy contenta... más de lo que imaginé", dijo Marisol en el día más especial de su vida, mientras que Coque expresó "Yo le deseo mucha felicidad, que vaya creciendo la familia. Lo más importante es que entienda que la vida está para disfrutarse y yo le deseo lo mejor".

Entre los asistentes a la misa figuraron varios famosos como Gerardo Quiroz, Carla Estrada y Rosa Gloria Chagoyán, quienes le desearon lo mejor a los futuros esposos.

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Coque Muñiz cantó en la boda de su hija

Pasadas las 2:00 de la tarde, los recién casados partieron a un conocido salón de eventos para la boda civil y la recepción, a la cual llegaron personalidades como Memo del Bosque, Dulce, Alexis Ayala y su prometida Cinthia Aparicio, quienes dentro de un año darán el mismo paso.

Y este fue el consejo que Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas le dieron a la flamante pareja: "Respeto, nada más. Respetar a la familia, respetar a la mujer, respetar al hombre y mucha comunicación".

Por cierto que en la recepción, Coque engalanó la noche al regalarle a los novios su propia versión del tema El Privilegio de Amarte, con el que abrió pista al lado de su hija. Otro de los momentos más conmovedores del evento fue cuando Coque Muñiz entregó a su hija en el altar.

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