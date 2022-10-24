Alejandra Guzmán habla sobre los candentes audios virales en internet.

El nombre de Alejandra Guzmán se volvió tendencia la semana pasada, pues a nuestro programa Ventaneando llegaron polémicos audios de la rockera hablándole muy sensual a su galán.

Frases como "Imagínate todo lo que hago cuando pienso en tus besos, en tu boca, en todo, hay mucha magia" y "Que delicia los besotes que me diste en la playa" pronto llamaron la atención de los internautas.

Sin embargo, en nuestro programa Ventaneando también revelamos la verdad de estos audios, pues fueron parte de la publicadad del tema Tuya de la cantante mexicana.

La canción y el video musical fueron lanzados el pasado 20 de octubre de 2022, llamando la atención de los fanáticos de Alejandra Guzmán inmediatamente.

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Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre los audios

Alejandra Guzmán se comunicó a nuestro foro de Ventaneando esta tarde para hablar de los candentes audios que llamaron la atención de los internautas más curiosos.

"Esos audios... yo estaba mandando la letra que es muy fuerte... ahora los chismes salen rápido y así es mejor para que se enteren que hay una nueva canción. ¡Sirvió! Hay que aprovechar cómo se hacen las cosas y creo que los chismes tienen más importancia", dijo a este programa.

El video oficial de Tuya cuenta con más de 500 mil reproducciones hasta el momento, por lo que la cantante mexicana se siente orgullosa de su regreso a la música tras la caída que sufrió en Estados Unidos hace unos meses.

"El video lo hicimos en México... estaba muy fuerte y no nos gustaba el resultado. Entonces, hasta ahorita, creo que es algo muy bien cuidado. Ojalá les guste a los fans porque nunca había hecho una canción de este tema", dijo La Guzmán a las cámaras de Ventaneando.

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