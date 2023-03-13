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FOTOS | Acusan de abuso sexual a Siddhartha (pareja de Yuya).

Durante la marcha del 8M, el músico Siddhartha, pareja de la influencer Yuya, fue acusado de abuso sexual. ¿Qué dijo él al respecto? Te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

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