¿Cuál signo es el más rencoroso y vengativo de todos?

El odio y el rencor son sentimientos negativos que regularmente se apoderan de las personas, principalmente de aquellas que están regidas por este signo zodiacal, ya que es considerado como el más rencoroso de todos.

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Las personas nativas de este signo difícilmente olvidan y lo peor de todo es que son vengativas a más no poder, así que no descansarán hasta cobrarse la afrenta. Este signo se valdrá de todos los medios posibles para hacer pedazos a quien le hizo daño en algún momento de su vida.

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Cabe mencionar que muchas de estas conductas están determinadas por el zodiaco, el cual a su vez está influenciado por los astros, las energías y los elementos, es gracias a estos como podemos saber cuál es el signo más rencoroso de todos.

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¿Qué signo es el más rencoroso?

Escorpio

Como era de esperarse, Escorpio es el signo más rencoroso de todos, pues por más que lo intente jamás olvidará lo que le hicieron. Para este signo las traiciones no se perdonan y merecen una consecuencia, ya sea a través del destino, karma o por mano propia.

A Escorpio no le bastan las disculpas y jamás dejará las cosas en el pasado, así que esperará el momento oportuno para cobrar venganza, ya que es un plato que se come mejor frío. Este signo tiene todo un listado de personas que le han hecho daño y tarde o temprano se irá cobrando todas las afrentas que le hicieron.

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Escorpio es un signo que a simple vista parece inofensivo; sin embargo, no lo es, ya que se caracteriza por ser el más rencoroso pero también el más vengativo y será cuestión de tiempo para que ponga manos a la obra.

