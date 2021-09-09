¿Cuáles son los signos del zodiaco que nunca están solteros?

Hay hombres del zodiaco que nunca están solteros porque son muy cotizados en el amor, ya que sus rasgos astrológicos los hacen muy atractivos para formar una relación, según La Opinión.

La mayoría de ellos no soportan la idea de estar solos y no abandonan su compromiso actual hasta estar seguros que tienen a alguien esperándolos y tienen el don cósmico de atraer a tantas personas que tienen lista de espera. Te presentamos sus signos.

Tauro

Viven enamorados y se involucran con personas que les ofrezcan un futuro juntos, sus noviazgos son sólidos y duraderos, también se esfuerzan para que su relación amorosa triunfe.

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Leo

Buscan ser el centro de atención y ocupar el 100 por ciento de los pensamientos de su amor, les gusta ser mimados y queridos en todo momento, por eso siempre están con alguien.

Escorpio

Suelen involucrarse en relaciones sentimentales largas y tienen pocas parejas en su vida, pero sus noviazgos son intensos y apasionados.

Piscis

Son los más románticos y cariñosos porque están en una constante búsqueda de su alma gemela o amor ideal, brincan de una relación a otra pensando que hallarán a su media naranja.

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