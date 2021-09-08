¿Por qué las mujeres y hombres del mismo signo son diferentes?

Los signos del Zodiaco son una parte importante en la vida de las personas, incluso se ha revelado que influyen de manera distinta en hombres y mujeres, pues de acuerdo con la astrología el género también determina cómo proyectan la personalidad, carácter y forma de sentir.

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Además, la posición del Sol determina el signo solar, que es el más común y el que todos consultamos en el horóscopo. Este representa la identidad, pero no es el único. Por otra parte, el signo lunar, donde estaba la Luna al momento de nacer, influye en cómo sentimos, la forma de canalizar las emociones.

También, está el ascendente, que es el signo que se levanta en el horizonte al momento de nacer, este es el que refleja la apariencia, el estilo personal y el yo que mostramos al mundo.

Es decir, el signo solar, lunar y ascendente en astrología se les denomina los tres grandes porque son los que reflejan los aspectos generales de personalidad, pero existen otros como el signo de Mercurio, que describe la forma de comunicarte y cómo piensas, o el signo de Venus, que gobierna la forma de amar.

Las grandes diferencias

De acuerdo con lo anterior, los astrólogos explican que las mujeres tienden a parecerse más a su signo lunar que al solar. El Sol es un símbolo masculino y la Luna el femenino, por lo que, una mujer que se fija únicamente en su signo solar está viendo sus rasgos masculinos.

Mujeres y hombres deben analizar su aspecto masculino, signo solar, y femenino, signo lunar, para ver cómo se nutren y complementan.

Una mujer que tiene su Luna en Tauro será de carácter similar a un hombre que tiene su signo solar en Tauro, o una mujer Acuario puede sentir una conexión con un hombre con su signo lunar en Acuario.

No obstante, dijo que los signos zodiacales también se pueden dividir en masculinos y femeninos. Los primeros son más extrovertidos y físicos, mientras que los segundos son introvertidos y emocionales.

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Leo, Sagitario y Aries, signos de fuego, así como Géminis, Libra y Acuario, de aire, son masculinos. Piscis, Escorpio y Cáncer, signos de agua, y los de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio son de naturaleza femenina.

