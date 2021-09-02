¿Cuál es el origen espiritual de septiembre, el noveno mes del año?

Septiembre está marcado astrológicamente por los signos de Virgo y Libra. En la numerología tiene la energía del 9, al ser el noveno mes del año.

De acuerdo con La Opinión, septiembre tiene su origen en el latín “septium”, que significa “siete”, esto últmimo radica en que en la antigüedad marzo era el primer mes y septiembre el séptimo y luego fueron desplazados.

Actualmente tiene 30 días, pero en sus orígenes contaba con 29. Septiembre está marcado astrológicamente por los signos de Virgo y Libra. En la numerología tiene la energía del 9, al ser el noveno mes del año.

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Septiembre se rige por finales y comienzos

Las vibras de septiembre se mueven por los finales y comienzos al terminar el verano e iniciar el otoño. Los signos zodiacales que nacen durante el mes son Virgo y Libra. El primero rige casi todo el mes.

Libra se caracteriza por tener vibras equilibradas, su pensamiento es justo, profundo y valora la belleza del mundo. Su influencia radica en amarrarnos a nuestros valores para alcanzar nuestras metas.

Numerológicamente septiembre posee las energías del 9, muy aptas para deshacernos de personas o cosas que no necesitamos y crecer desde el interior. Es un buen mes para comenzar proyectos, viajar y aprender cosas nuevas.

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