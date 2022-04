Silvia Pinal se reúne con sus amigos en una gran fiesta.

Silvia Pinal tuvo una fiesta en su casa. ¿Cantó para sus invitados?

Tremenda reunión la que se organizó en la casa de Silvia Pinal, a la que acudieron algunos de sus más cercanos amigos, entre estos Humberto Cravioto, María Sorté, Luz María Aguilar y Carlos Ignacio, quien actuará con ella en la obra de teatro “Caperucita Roja” que produce Iván Cochegrus. Así fue como la cámara de Ventaneando captó a todos y cada uno de ellos saliendo de la casa de la gran diva mexicana.

“Es una reunión de amigos que nos juntamos a comer, a contar anécdotas, ahora que se puede volver a hacer una reunión, encontrarte con gente maravillosa como María Sorté, Luz María Aguilar, todo el grupo de amigos que nos juntamos siempre, eso fue el motivo de esa reunión”.

“Claro, está muy animada (Silvia Pinal), muy contenta, tiene mucha emoción”, dijo Carlos Ignacio. “Muy contento de venir a cantarle un ratito y convivir con mucha gente cercana a ella. Cantó un pedacito de una canción y muy bien. Venimos a visitarla y a pasarla bien”, añadió otro de sus grandes amigos.

En tanto, Juan José Origel expresó que “estar con la señora Pinal es estar con una mujer que te llena de cariño, que te llena de amor”.

Luz María Aguilar recordó la generosidad de Silvia Pinal en algún momento de su vida: “Estuve muy mala de la apéndice, entonces no tenía dinero mi mamá, quien le pidió dinero al productor, Silvia escuchó que no teníamos dinero para que me sacaran del hospital, sacó y pagó mi operación”.

María Sorté fue de las últimas en irse, aunque prefirió no hablar con nosotros.

Cabe mencionar que Pepillo Origel se apuntó con la herencia de Silvia Pinal, del cuadro que el pintor Diego Rivera hizo para la diva del cine mexicano.

