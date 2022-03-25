Silvia Pinal se encuentra ensayando para su nueva obra de teatro.

Aunque en su familia nunca hacen falta los escándalos, a Doña Silvia Pinal nada la distrae de sus ensayos del musical infantil Caperucita roja, con el cual regresará a trabajar el próximo 30 de abril en el teatro que lleva su nombre.

Y Ventaneando la acompañó en exclusiva a una de las lecturas de la historia. Por cierto, que fue ahí precisamente donde Ivan Cochegrus, productor de la puesta, le mostró a Doña Silvia Pinal por primera vez el póster de la obra, una simpática caricatura en el que aparece Doña Silvia caracterizada como la simpática abuelita de caperucita, acompañada por el resto de los personajes.

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Yo estoy viendo esto que vamos a hacer, se me hace una cosa muy linda, muy para niños, para grandes y para mujeres como yo. Parejos pero rápidos. 30 de abril es el día del niño, es el día muchachitos. Ya tengo el traje listo, es una belleza. Así debe de ser, tengo que ser moderna, moderna

Doña Silvia Pinal dedicará su gran regreso a los escenarios no solo a sus familiares y amigos, sino a su público que la ha acompañado durante tantos años de trayectoria artística.

Mi público amado, tienen que estar ahí, no me pueden fallar, ya tenemos todo preparado; la ropa, los aretes, los lentes, tengo un celular que sirve para qué... para chismear

Silvia Pinal invitó a nuestros conductores para apadrinar la obra

Por último, Doña Silvia e Ivan Cochegrus, productor de la obra, nos sorprendieron con esta noticia.

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