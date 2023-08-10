Silvia Pinal recibió sorpresivo apapacho musical de Pedro Fernández

Sin imaginarlo, Silvia Pinal resultó agasajada musicalmente por Pedro Fernández, con quien fortuitamente coincidió este jueves en un restaurante de la Ciudad de México, a cuya salida los esperamos a ambos.

¿Qué dijo Pedro Fernández sobre su encuentro con Silvia Pinal?

El cantante dijo sentirse muy contento por haber coincidido con la actriz mexicana. “Me dio mucho gusto verla, la verdad es que tenía mucho tiempo de no verla y verla tan bien, tan guapa y tan bien en todos los sentidos. Cantarle es para mí un honor”, declaró y agregó que le cantó el tema “Sabor a mí”.

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Pedro Fernández también aprovechó para revelar que se encuentra afinando los últimos detalles del próximo concierto que ofrecerá el mes de septiembre en la Arena Ciudad de México, con el que dará inicio al tour “Te doy la vida”.

¿Cómo la pasó Doña Silvia Pinal? Doña Silvia Pinal salió acompañada por su asistente personal Efigenia Ramos y el productor de teatro Iván Cochegrus.

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“Estuvo muy contenta, convivió con todos sus amigos, padrísimo”, declaró su asistente personal. Cuando le preguntamos sobre lo que había comido la primera actriz, Efigenia Ramos señaló que pato y rollitos de salmón.

Por su parte, el productor Iván Cochegrus dijo querer mucho a Silvia Pinal y señaló que “hay que estar con ella, apapacharla y llenarla de amor”.

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Sobre la nueva canción que Alejandra Guzmán le dedica a su hija Frida Sofía, Doña Silvia Pinal pidió que le hiciéramos llegar la letra. “¿Tú sabes cómo es la canción? Me la traes, me la tienes que traer para saber qué dice”.

¿Cómo se encuentra de salud?

Sobre su estado de salud, Silvia Pinal se mostró bastante bien y dijo que convive muy de vez en cuando con sus amigos. Por último, le preguntamos si iría a ver a Luis Miguel a alguno de los conciertos que dará en México, a lo que respondió que “no, porque ese es muy ca… conmigo”.