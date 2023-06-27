Mayela Laguna rompe el silencio tras prueba de ADN que Luis Enrique Guzmán le hizo a su hijo.

El día de ayer, Luis Enrique Guzmán lanzó un comunicado por medio de sus abogados, al cual Ventaneando tuvo acceso en exclusiva, donde reveló que el menor de iniciales AAGL, a quien supuestamente procreó con Mayela Laguna, no es su hijo biológico.

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¿Qué dijo Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán?

Luego de las fuertes declaraciones realizadas por el equipo legal de Luis Enrique Guzmán, su expareja Mayela Laguna decidió responder por medio de un comunicado, donde aseguró que ella no otorgó el permiso para hacerle una prueba de ADN al menor.

El señor Luis Enrique Guzmán Pinal, a través de un abogado, emite un comunicado en el cual manifiesta que, supuestamente, derivado de la realización de una prueba de ADN, ésta arrojó que el menor de iniciales A.A.G.L no es su hijo… Puesto que el menor en comento se encuentra plena y legalmente reconocido por el señor Guzmán Pinal…

El equipo legal de Mayela Laguna afirmó que para poder hacer la prueba de ADN, debió solicitar el permiso de la madre.

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Para que el abogado del señor Guzmán Pinal hiciera tan irresponsable pronunciamiento, alegando la práctica de dicha prueba genética, ésta tuvo que haber sido realizada con la autorización expresa de la madre del menor o bien, mediante un procedimiento judicial; siendo la vía idónea para ventilar una controversia de ese tipo, un procedimiento judicial de Contradicción de Paternidad…