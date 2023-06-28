Esto ha pasado en las últimas horas entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna.

Luis Enrique Guzmán Pinal sorprendió este lunes a todo el mundo, al revelar a través de un comunicado de prensa, emitido por su abogado, que se sometió a una prueba de genética molecular cuyos resultados son cero por ciento compatibles con el ADN de su hijo menor, el que hasta ayer, se creía procreó de su relación con Mayela Laguna.

Y aunque en el comunicado no explica qué motivó a Luis Enrique Guzmán a practicarse una prueba de esta naturaleza, sí se afirma que le hicieron creer un falso conocimiento y una aparente expectativa de vida.

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También, precisa que dado el resultado del examen, Luis Enrique emprenderá acciones para disolver el vínculo paterno filial con el niño.

Según se lee, Luis Enrique ha iniciado una acción para que los derechos derivados de la filiación, tales como la identidad, la nacionalidad y por supuesto, el derecho de recibir alimentos, así como la salud, educación y el sano esparcimiento, ya no corran por su cuenta, a menos que un juez lo ordene.

Y se agrega que esto no quiere decir que el afecto de Luis Enrique Guzmán Pinal por el menor, desaparezca.

Por cierto que Ventaneando tuvo acceso en exclusiva a los resultados de la prueba de paternidad citada. Según el documento, esta fue realizada el pasado 13 de mayo en la Ciudad de México y en el informe final, se precisa que el presunto padre Luis Enrique Guzmán Pinal, es excluido como papá biológico del niño, dado que los marcadores y el índice de paternidad es del 0 por ciento.

¿Cómo ha sido la relación de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán?

La relación de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, comenzó hace más de 10 años, incluso antes de que ella cayera en la cárcel, acusada de fraude por la renta de diversos equipos de filmación.

En mayo del 2022, a raíz de la filtración de unos audios en los que Mayela despotricaba de la familia Pinal, la pareja se separó, aunque en julio del mismo año llegaron a un acuerdo en torno a la convivencia con el niño.

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Ese mismo año, Mayela reveló que su hijo había sido incluido en el testamento de Alejandra Guzmán, como heredero principal.

Recientemente, otros audios pusieron a Mayela Laguna de nueva cuenta en el ojo del huracán, pues se le escuchaba confirmar su participación en el saqueo de joyas, obras de arte y otros artículos de valor de la casa de Silvia Pinal, madre de Luis Enrique.

