FOTOS | Silvia Pinal se siente con ganas de vivir, reír y hasta de pelea.

La estrella de la pantalla chica, Silvia Pinal, confirmó que está libre de coronavirus y hasta bromeó sobre la condición en la que se encuentran sus glúteos.

La última diva del cine de oro mexicano, Doña Silvia Pinal se encuentra libre de Covid-19; la madre de Alejandra Guzmán afirmó que se siente en estupendas condiciones físicas y emocionales, motivo por el cual agradeció a los médicos que la atendieron durante su hospitalización.

“Claro que ya no tengo nada y buen trabajo me costó. Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr, pelearme, de comer y todo eso. Tengo que darle gracias a Dios, a los médicos, todo terminó muy bien… tengo unas nalgas bonitas”, indicó con gran sentido del humor para Venga la Alegría.

Por otro lado, la estrella del teatro y la televisión confesó que desea pasar unas vacaciones en la playa, el destino, su entrañable casa de Acapulco, Guerrero.

Para finalizar, Doña Silvia mencionó que no ha recibido la visita de sus hijos, así que buscará la oportunidad de convivir con ello.