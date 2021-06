Alejandra Guzmán se desnuda y muestra con orgullo sus cicatrices.

Para la cantante de rock no fue fácil despojarse de sus ropas, sin embargo, está feliz de haberlo hecho a sus 53 años para un gran proyecto.

Luego de que se confirmara que Alejandra Guzmán estará en la segunda temporada de El Juego de las Llaves, mucho se especuló sobre el papel que interpretaría, y recientemente la rockera aceptó que aparecerá sin ropa en televisión.

En entrevista con el periodista Héctor Vargas, Alejandra habló lo que significa para ella que la vean sin ropa y lo difícil aceptar y sentirse orgullosa de su cuerpo.

Frida Sofía formaliza demanda en contra de Enrique y Alejandra Guzmán.

“Es mi primer desnudo en la vida. A mis 53 años y déjame decirte que fue difícil. Sí, ahí con todo. Con todo y cicatrices, estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de las marcas en mi cuerpo y de mis conquistas en la vida. Entonces, lo difícil fue dejar de pensar en eso, ¿no? y hubo un momento en el que dije: ‘¡Ya! Suéltate mi Ale’”, indicó la cantante.

“Mi cuerpo tiene grabada una historia que voy a compartir, tengo cicatrices, tatuajes y defectos que forman parte de lo que he vivido y del paso del tiempo”, aseveró la hija de Silvia Pinal.

Frida Sofia romperá lazos con su familia, ¡se cambiará el apellido!

Pese a que no quiso hablar de los problemas sentimentales y legales que mantiene con su hija Frida Sofía, sí habló de su estado mental e indicó que está trabajando en sí misma para mejorar su ánimo.

“Estoy madurando, estoy meditando mucho. Estoy haciendo cosas para mí, estoy cuidándome y amándome como nunca. Creo que me estoy acercando más a mi espiritualidad, a mi paz. Y creo que eso es lo más importante. He vivido siempre muy acelerada”, aseguró la rockera.

Se filtran audios de Alejandra Guzmán hablando sobre la violencia de Enrique Guzmán hacia Silvia Pinal.

La primera vez que Alejandra Guzmán posó desnuda fue en 1993, cuando a los 25 años de edad posó para la popular revista para caballeros.

“Me voy a encuerar para que vean que todavía estoy buena. Además, por supuesto porque me van a pagar una buena lana, porque yo por unos cuantos pesos no me quito la ropa”, indicó en esa época la Guzmán en entrevista para Fama.

Por el momento, se desconoce la fecha exacta del estreno de la segunda temporada de El juego de las llaves.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán: crónica de una reconciliación ¿imposible de lograr?