4 ideas para hacer un exhibidor casero para tus photocards de KPop
No gastes más en accesorios caros, mejor haz tus propios exhibidores de fan con estas ideas que te van a encantar. Conoce el paso a paso para hacerla con material reciclado.
Si tienes photocards de Saja Boys, Huntrix y otros personajes de KPop Demon Hunters, así como bandas de KPop como BTS, BLACKPINK y Stray Kids, pero no tienes dónde ponerlas, estos exhibidores caseros te pueden un funcionar. Además de cuidarlas, también hacen que se vean hermosas y logren unificarse a la decoración de tu hogar.
Cuáles son las 4 ideas para hacer exhibidor casero de postcards estilo KPop
Hacer un exhibidor casero de postcards no es tan difícil como parece, e incluso los materiales que se usan suelen ser baratos y fáciles de conseguir. Desde la madera, papel y cartón, hasta plástico y mubles reciclados, estas 4 ideas te volarán la cabeza porque son bonitas y estéticas.
- Haz un exhibidor con cartón y palitos de madera. Si buscas una opción económica, puedes cortar una base de cartón grueso y decorarla con papel de colores, stickers o imágenes de tu grupo favorito. Añade palitos de madera para crear pequeños soportes y coloca tus photocards como si fueran fotografías en miniatura.
- Crea una guirnalda con clips pequeños. Si tienes varias photocards que quieres mostrar, puedes utilizar un cordón, listón o hilo y colocar pequeños clips a lo largo. Decora la cuerda con moños, cuentas o estrellas para crear una exhibición de K-pop bonita y fácil de cambiar. Esta idea también permite proteger las tarjetas si primero las colocas dentro de fundas.
- Convierte una rejilla en una pared de photocards. Una rejilla metálica pequeña puede transformarse en un exhibidor casero utilizando clips o pinzas para sujetar las tarjetas. Puedes organizar las photocards por integrante, grupo o color y añadir otros elementos decorativos para crear una pequeña galería personalizada.
- Reutiliza un marco para hacer un exhibidor. Si tienes un marco de fotos que ya no utilizas, puedes retirar el cristal o colocar las photocards dentro de él utilizando una base decorativa. Añade stickers, cintas o pequeños detalles relacionados con tu grupo favorito para convertir un marco sencillo en un exhibidor único para tus coleccionables. Los marcos pequeños también son una opción habitual para mostrar photocards de forma individual.