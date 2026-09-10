4 ideas para hacer un exhibidor casero para tus photocards de KPop

Si tienes photocards de Saja Boys, Huntrix y otros personajes de KPop Demon Hunters, así como bandas de KPop como BTS, BLACKPINK y Stray Kids, pero no tienes dónde ponerlas, estos exhibidores caseros te pueden un funcionar. Además de cuidarlas, también hacen que se vean hermosas y logren unificarse a la decoración de tu hogar .

Cuáles son las 4 ideas para hacer exhibidor casero de postcards estilo KPop

Hacer un exhibidor casero de postcards no es tan difícil como parece, e incluso los materiales que se usan suelen ser baratos y fáciles de conseguir. Desde la madera, papel y cartón, hasta plástico y mubles reciclados, estas 4 ideas te volarán la cabeza porque son bonitas y estéticas .