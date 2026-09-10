3 ideas para crear una mesa de dulces temática de Cars en casa

Las mesas de dulces son uno de los detalles que más llaman la atención en una fiesta infantil, especialmente cuando están decoradas con una temática que los chicos disfrutan. Cars ofrece muchas posibilidades para jugar con colores, personajes y elementos relacionados con el mundo de las carreras.

“Me veía ganadora": Michelle Malacara tras su inesperada eliminación de MasterChef 24/7

No hace falta contar con una decoración demasiado complicada para lograr un resultado llamativo. Con algunos recursos fáciles de conseguir puedes transformar la mesa de dulces y darle un estilo inspirado en la película.

¿Cuántos años se cumplen del estreno de Cars?

La película Cars, producida por Pixar y distribuida por Disney, se estrenó en junio de 2006. En 2026 se cumplen 20 años desde su llegada a los cines. La historia de Rayo McQueen y sus amigos se convirtió en una de las producciones animadas más reconocidas del estudio y dio origen a nuevas películas, series y productos inspirados en sus personajes.

¿Cómo hacer una mesa de dulces temática de Cars?

Crear una mesa de dulces inspirada en Cars no requiere una decoración complicada. Con algunos elementos relacionados con las carreras y los personajes de la película puedes conseguir una ambientación divertida para una fiesta infantil.

Pista de carreras

Lleva el ambiente de las carreras hasta la mesa de dulces con banderines de cuadros blancos y negros. También puedes incorporar una pista de juguete, trofeos, llantas o conos de tráfico para recrear una competencia protagonizada por el Rayo McQueen.

Dulces personalizado

Los cupcakes, las galletas y los pasteles pueden convertirse en parte de la decoración con detalles sencillos. Utiliza patrones de cuadros blancos y negros, transforma galletas redondas en llantas y agrega barquillos cubiertos de chocolate naranja para representar conos de tráfico. También puedes incluir figuras de fondant con el número 95 o el clásico rayo del protagonista.

Usa los colores de la película

El rojo y el amarillo son dos tonos asociados fácilmente con Cars y pueden incorporarse en diferentes elementos de la mesa. Úsalos en banderines, manteles, globos o cortinas metálicas para crear una ambientación temática sin necesidad de utilizar decoraciones específicas de los personajes.